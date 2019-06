“No la estoy viendo bien a la Selección, ni ahora ni en los amistosos previos si bien es un proyecto nuevo y hay que tener un poco más de paciencia. Si creemos que Scaloni tiene que ser el técnico de la selección, que eso lo decide la gente que está en la AFA hay que apostar y confiar. Pero me preocupa que no veo un sistema de juego, no veo como equipo que podamos darle una mano a Messi, para que él sobresalga”, indicó que a los 42 años sigue despuntando el vicio con los colores de Pacífico.