Chusma, chusma

Buenos Aires.- Florinda Meza sigue revelando detalles de la vida de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, y confirmó con una serie de anécdotas que el actor y dramaturgo era todo un mujeriego.

Si bien el hombre que interpretó al Chavo estaba casado con Graciela Fernández (con quien tuvo seis hijos) cuando conoció a Doña Florinda, no dudó en poner manos a la obra para conquistarla pese a que ella también estaba a punto de formalizar con una ex pareja. “Yo no quería tener relaciones con él porque era mi jefe y tenía siete valijas de pasado, muy pesadas, una esposa y seis hijos, pero aparte era mi jefe y yo decía ‘esto no se debe hacer ... porque de pronto te quedas sin el hombre y sin la chamba’”, relató Meza.

Aunque no eran pareja, entre ellos había una gran amistad y la actriz aprovechaba ese lazo para sermonearlo cuando se rodeaba de mujeres con las que coqueteaba: “Yo lo regañaba mucho por andar con todas. Le hablaba de su mujer y sus hijas”, dijo.

Su vínculo continuó igual hasta que ocurrió una particular situación con otra mujer, mientras estaban de gira con todo el elenco de El Chavo. “Un día en Venezuela veo salir a la camarera arreglándose, abotonándose. Le dije ‘pareces burro en primavera, siquiera selecciona’, ¿y sabes qué me contestó él? ‘Ay, es que me lo pidió como un favor’”, lanzó Doña Florinda, para luego cuestionar a los hombres de su país: “Esa doble moral de nuestros mexicanos casados, con sus hijos y su esposita en un altar pero que creen que pueden estar con cualquiera, nunca me pareció adecuada y se lo dije”.

Entendiendo que Bolaños era todo un mujeriego, la intérprete confesó que cayó rendida a sus pies cuando le confesó que ella era muy especial para él: “Me decía que yo era su mujer ideal y que no lo llenaban las demás. Que se sentía solo y vacío, y ahí fue cuando caí. Me dijo que le gustaría que alguien lo besara y me salió de adentro: ‘¿por qué no me besas a mí?’, le pregunté sin saber por qué lo dije. Y le aclaré que no quería ser una mujer más en su vida, como esas tantas otras que tenía, sino la mujer de su vida”.

Bolaños y Meza hicieron pública su relación en 1977 y desde ese momento no se separaron y hasta dieron el sí en 2004.

