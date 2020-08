Cien días sin Facundo: hallan restos óseos que serán peritados

Los nuevos operativos de rastrillaje comenzaron cerca de las 8.:0 de la mañana de este viernes en un sector ubicado en proximidades del kilómetro 780 de la ruta nacional 3, en cercanías de Mayor Buratovich, en el partido de Villarino, y había sido solicitado por los familiares del joven de 22 años cuya desaparición conmueve al país al fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez.

Fuentes de la investigación aseguraron a Télam que en el nuevo ratrillaje participaron integrantes de la Policía Federal Argentina (PFA), de la División Canes, del Gabinete Científico Pericial y de la Prefectura Naval Argentina (PNA), como así también el adiestrador Marcos Herrero, en representación de la querella, que realizará la inspección con los perros Dueke y Yatel.

El operativo fue supervisado en persona por la madre de Facundo Astudillo Castro, quien esta mañana aseguró sentirse "agotada" tras más de tres meses desde su desaparición. "Tengo esa sensación de querer llevarme a mi hijo hoy a casa, tenia esperanzas de buscar ayer y el fiscal me hizo perder 24 horas, no termino de entender tantas trabas", dijo Castro esta mañana, tras lo cual agregó que su "corazón" le dice "que falta poco para hallarlo".

El lugar inspeccionado fue un predio ubicado en cercanías de la ruta nacional 3, en una zona donde existen canales de riego, lo que hizo necesaria la intervención de la Prefectura, cuyos efectivos hallaron una campera talle M de color azul, que, si bien no fue reconocida por la madre de Facundo, quedó secuestrada para ser analizada.

Luego, por la tarde, volvieron a inspeccionar otra zona lindera a la ruta nacional 3, donde uno de los perros "marcó" un sector rodeado por cactus en el que se hicieron algunas excavaciones.

"Se encontraron algunos restos óseos que, por el tamaño, parecerían no ser humanos. Además, se hallaron dos restos óseos quemados que ahora serán analizados. Hay que ser prudente, hay que tomar la situación como amerita, no podemos determinar si corresponden o no a una persona", dijo esta tarde el abogado Peretto.

En el mismo sector, en los últimos días fueron hallados distintos elementos, entre ellos una mochila, zapatillas y prendas de vestir semienterradas y restos óseos que pertenecerían a un animal. Todos los elementos hallados serán peritados por orden del fiscal Ulpiano Martínez, a cargo de la investigación por la desaparición del joven.

Precisamente, los abogados que representan a la madre de Facundo Astudillo Castro, Peretto y Leandro Aparicio, pidieron nuevamente hoy la recusación del fiscal, al considerar que la "lentitud", la "incapacidad" y "la displicencia de la actividad desplegada por la fiscalía" ya "bordea la actitud dolosa". Los abogados cuestionan en esta oportunidad la demora del fiscal en ordenar el rastrillaje que recién hoy comenzó a realizarse en el lugar cercano a la localidad de Mayor Buratovich.

hallazgo restos sospecha facundo astudillo castro.jpg En los rastrillajes se encontraron varios elementos y restos óseos que serán peritados.

"Hemos intentado en las últimas 48 horas tomar conocimiento por medio de telefonía fija, llamadas a celular y mensajes de aplicación Whatsapp con miembros de la Fiscalía interviniente, solamente teniendo la posibilidad de ser atendidos en una sola oportunidad por el Secretario interviniente", indica un tramo del escrito. Y añade: "A todas luces la fiscalía interviniente continúa desconociendo ya no solo en sospecha de ignorancia operativa , sino además con fundamento en malicia reiterada, dolosa y notable al no tener diálogo ni trabajar mancomunadamente con quien se supone debe acompañar en nombre del Estado, la acción pública de la que es titular".

En un tramo, los abogados querellantes plantean incluso la posibilidad de que el fiscal esté cometiendo un delito. "A medida que la querella analizó el expediente de marras, se observaron algunas cuestiones o proceder de la investigación realizada que, si en un primer momento generaron algunos interrogantes sobre el interés y compromiso para descubrir los delitos denunciados, a esta altura, y más aun después de la audiencia de recusación, esos interrogantes se han disipado y no queda duda alguna de la lentitud, incapacidad, la displicencia de la actividad desplegada por la fiscalía, que ya bordea la actitud dolosa del Sr. Fiscal", indica la presentación.

Facundo Astudillo Castro fue visto por última vez el 30 de abril, cuando salió de Pedro Luro y fue detenido en un control policial debido a que violaba la cuarentena dictada por el coronavirus. Su madre cree que, tras ese episodio, se lo dejó ir pero que, más tarde, volvió a ser interceptado por policías que lo subieron a una patrulla y nunca más se supo de él.

La causa que inicialmente se inició como una averiguación de paradero fue luego remitida al fuero federal bahiense, donde ahora se investiga como desaparición forzada.