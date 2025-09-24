Este tipo de decoración se impone como una de las tendencias de la temporada. En detalle, de qué forma adaptarlo a la cocina.

Adiós mármol: este es el material más moderno para renovar tu mesada en 2025

Con el paso del tiempo, las modas de decoración para el interior del hogar fueron mutando considerablemente, dando lugar a alternativas más tecnológicas que buscan modernizar los materiales clásicos. Por ello, es imprescindible saber que el mármol y el granito no van más: uno por uno, los materiales más modernos para renovar tus mesadas en 2025.

Una de las principales tendencias de este año está directamente asociada con las superficies ultra compactas, resistentes, modernas y versátiles; desde porcelánicos hasta acero inoxidable u opciones con madera.

La mesada es el centro de la cocina , el espacio donde se preparan las comidas y se recibe a familiares o amigos. Ante ello, muchas personas optan por empezar la modernización con esta parte de la casa. Aunque anteriormente predominaban estilos clásicos con mármol o granito, lo cierto es que actualmente se imponen otros estilos.

Si bien las alternativas son muchas, los expertos en diseño de interiores aconsejan optar por aquellas que sean prácticas para el uso diario del ambiente. Es decir, también tener en cuenta la comodidad y no solo la estética.

Dentro de los materiales más modernos para renovar las mesadas en 2025 se destacan las superficies ultracompactas, tales como el Dekton y otras similares.

Se trata de una opción elaborada a base de una mezcla de minerales sometidos a altas temperaturas y presión. Su resistencia al calor y a los golpes la vuelve una de las más elegidas, ya que no requiere de mucho mantenimiento. Asimismo, también es resistente a los rayos UV.

Una distinta, pero muy elegida para montar la mesada de la cocina, es la de porcelánico. Se diferencia, principalmente de la Dekton, por su adaptabilidad tanto a interiores como a exteriores, como también por la amplia variedad de colores y texturas que posee.

Este material es ideal para acompañar con un espacio lleno de detalles metálicos. La pileta para lavar los platos, los accesorios de cocina y algún detalle extra, son algunas de las opciones que se manejan al buscar un aliado para mejorar el resultado. Esta mezcla genera contraste y resalta la modernidad del material.

Otras alternativas para renovar tus mesadas en 2025

Otro material que se impone como tendencia para decorar la cocina en 2025 es el cuarzo sintético con tecnología antibacteriana. Al igual que el Dekton, se caracteriza por su resistencia a manchas y rayones, como también por sus propiedades de protección antibacteriana. Se puede potenciar el acabo del cuarzo sintético al acompañarlo con una iluminación LED bajo alacenas o en estantes abiertos.

Para espacios más minimalistas, la opción del acero inoxidable es ideal para las mesadas. Esta alternativa ofrece un resultado con acabados satinados.

En cambio, para amantes de la naturaleza y de los espacios coloridos y cálidos, la madera tratada térmicamente se destaca por encima del resto. Además, se puede obtener en diferentes formatos y acabados, lo que permite combinarla con diferentes espacios y objetos de la cocina.

Finalmente, una alternativa por la que optan las personas que buscan darle más personalidad a este ambiente del hogar son las mesadas de terrazo de alta gama: un diseño que mezcla piezas naturales y sintéticas.

La sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente también llegaron a los diseños del interior del hogar. Por ejemplo, para las mesadas de las cocinas optan por superficies ultra compactas que incorporan componentes reciclados en su composición.

Para aquellas personas que juegan más con los estilos y ambientes, los expertos aconsejan mezclar materiales para obtener un estilo único y diferente. Algunos optan, por ejemplo, por unir una mesada principal de cuarzo sintético con una isla en madera tratada.