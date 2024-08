Caminar descalzo: la ciencia lo reveló, ¿es bueno o es malo?

Aunque no siempre pueda resultar práctico o sencillo de encontrar el lugar y el momento, caminar descalzo ofrece una infinidad de sensaciones maravillosas, desde libertad y frescura, hasta un contacto especial con la naturaleza. Pero, además, caminar descalzo en el jardín o sobre la arena puede darnos grandes beneficios , incluso ayudarnos si transitamos episodios de ansiedad o depresión.

Los seres humanos empezamos a calzarnos hace apenas unos siglos. Eso generó que varios músculos no sean utilizados como antes y termine en una mala postura. En la modernidad proliferan los problemas en el arco, el pie plano y otros inconvenientes, ya que, a diferencia de nuestros antepasados, que andaban descalzos sobre suelos blandos, caminamos con calzado y sobre cemento.

Los beneficios de caminar descalzo sobre la arena, para grandes y chicos

Como primera medida, muchos ortopedistas recomiendan descalzarse con mayor frecuencia, ya que andar sin zapatos, en terrenos y condiciones adecuadas, ofrece numerosos beneficios.

Para disfrutar de esos beneficios de caminar sin calzado, una de las recomendaciones más comunes es la de hacerlo sobre la arena. Es recomendado por muchos pediatras a los niños, pero también para los adultos que buscan aliviar lesiones de tobillo o fortalecer las piernas.

Eso se debe que la arena ofrece una inestabilidad constante que estimula al sistema músculo-esquelético, lo que deriva en el fortalecimiento de los músculos y la optimización del equilibrio. Además, al ser un terreno blando con capacidad de absorción, protege las articulaciones de impactos, sin contar lo placentero de una caminata mirando el mar.

caminar-playa.jpg

Pese a estos beneficios, caminar descalzo sobre la arena no es ideal para todos, puesto que podría ser perjudicial para las personas con patologías del pie o lesiones.

Estudios que respaldan los beneficios de caminar descalzo

Un estudio publicado en la revista Nature comparó la sensibilidad y capacidad de protección de los callos de corredores descalzos en Kenia, con corredores con zapatillas deportivas en Estados Unidos. Los resultados llamaron la atención: aunque las callosidades tienen tanta sensibilidad como la piel suave, pueden proteger al pie e incluso al resto de nuestro esqueleto porque los pies descalzos indican mejor la fuerza con la que golpean el suelo.

Otra investigación publicada en la revista Arthritis & Rheumatology concluyó que caminar descalzo reduce la presión ejercida sobre las articulaciones en personas con osteoartritis de rodilla. Además, se comprobó que el calzado que usamos afecta la manera en que caminamos y puede impactar nuestra salud.

descarga.jpg

Para caminar descalzo y sacarle provecho, hay que tener en cuenta que no todos los lugares son convenientes: deben ser superficies suaves, que no tengan altas temperaturas, que absorban el impacto y que no representen algún peligro. Por eso una opción segura es caminar descalzo en el interior de la casa, sobre una alfombra.

Caminar descalzo mejora la postura y ayuda al crecimiento de los pies

Los especialistas advierten que hay muchos calzados en la actualidad que pueden deformar los pies y aseguran que caminar descalzo no sólo fortalece determinados músculos, también puede ayudar a corregir la postura.

En la edad infantil, es importante cuidar que los zapatos no sean apretados. A los niños los pies les crecen muy rápido, y por eso es clave advertir que los tendones y los músculos no estén sometidos a presiones desmedidas. Caminar descalzo ayuda a evitar esos problemas y a usar bien los dedos de los pies.

arena-seca.jpg

En las personas adultas caminar descalzo tiene otra función: ayuda a entrenar la zona del arco, a fortalecer el tendón de Aquiles y a descargar tensiones de la espalda. Además, estar descalzos estimula las plantas de los pies y, a través de ellas y sus puntos reflexológicos (digitopuntura), determinados órganos.

Quiénes deberían consultar al médico si quieren caminar descalzos

Caminar descalzo es recomendado por cuestiones médicas u ortopédicas, además de que hacerlo activa todos los sentidos y al despertar el tacto genera un enorme relax, pero también hay que tener en cuenta ciertas desventajas relacionadas a si se padece alguna afección de salud importante como la diabetes.

En ese caso hay que tener cuidado ya que es posible que por el entumecimiento que ocurre en los pies no se sienta cuando se produce un daño y una herida en esas condiciones puede tener graves consecuencias. También si se tienen problemas de circulación, o patologías del pie, es fundamental consultar con el especialista sobre esta y cualquier otra práctica física.