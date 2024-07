¿Cuáles son los 2 planetas más fríos del Sistema Solar y qué características tienen?

Los últimos dos planetas descubiertos del Sistema Solar no sólo son los más jóvenes a los ojos de la humanidad. Los planteas más fríos están formados mayoritariamente por agua congelada, amoníaco y metano, y son también los dos más lejanos al Sol y los que tienen las temperaturas más gélidas, imposibles de soportar para la vida humana.

sistema solar ok.jpg Los dos últimos planetas descubiertos del Sistema Solar tienen temperaturas extremas.

Lo poco que se sabe de estos dos planetas no los hace nada atractivos para los humanos, aunque los astrónomos no dejan de posar sus ojos sobre Urano y Neptuno, y analizar no sólo sus características sino las temperaturas, que descienden por debajo de los -200 grados centígrados.