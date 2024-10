Desconecta sí o sí este electrodoméstico de la cocina antes de ir a dormir para evitar un incendio

Los electrodomésticos juegan un papel fundamental en la cocina de muchas familias, facilitando el tiempo de las preparaciones y mejorando muchas tareas que antes se realizaban de forma manual. Sin embargo, no todos conocen el peligro de dejarlo enchufado durante toda la noche , algo que puede causar incendios mientras el resto de las personas duermen.

Estos elementos de cocina están presentes todos los días y dejarlos conectados los momentos en los que no se utiliza aumenta el gasto de energía innecesariamente. Además, es una zona del hogar que suele tener constante contacto con el agua de la bacha y de los alimentos, algo sumamente contraproducente para este tipo de aparatos.

Uno de los electrodomésticos que más peligro tienen de generar un incendio si no se desconecta por la noche es la tostadora , un elemento de cocina presente en la mayoría de los hogares y fundamental para preparar el desayuno y la merienda.

Al ser un aparato que se enchufa, dejarlo permanentemente conectado puede hacer que se sobrecaliente incluso cuando no la están utilizando. De hecho, algunos de sus componentes que están en contacto con las migas restantes permanecen activados, algo que aumenta las probabilidades de incendio.

Otro factor al que se le debe prestar atención es al paso del tiempo y el desgaste que tienen este tipo de elementos. A medida que se utiliza, todos sus componentes se van deteriorando y es más factible que genere un cortocircuito al permanecer conectado toda la noche.

750_750-18-03-19_ULTRACOMB_GRANDES_MOMENTOS-Tostadoras.png ¿Por qué hay que desenchufar los electrodomésticos?

Al desconectar los electrodomésticos, se elimina el consumo "fantasma", es decir, el gasto energético de los dispositivos que permanecen en modo de espera.

Cocina: recomendaciones para guardar la tostadora

La tostadora es uno de esos electrodomésticos que facilita la preparación del desayuno y la merienda. Sin embargo, su uso indebido puede traer serios riesgos para la cocina y las personas que habiten en el hogar.

En primer lugar, es imprescindible desenchufar el aparato cuando no se utilice. Esta práctica no solo previene descargas eléctricas, sino que también ayuda a conservar energía, evitando que el electrodoméstico y sus enchufes sigan prendidos aunque no se utilice.

Por ello, mantenerla desconectada es una simple y rápida acción que puede marcar una gran diferencia en la seguridad del hogar, incluso si no se puede guardar en una zona más segura.

FotoJet (46).jpg

A su vez, la limpieza de la tostadora es otra tarea fundamental. Limpiar periódicamente el aparato evita la acumulación de migas, un factor que puede ser un potencial desencadenante de incendios. Al retirar los restos de pan y otros alimentos, no solo se asegura un funcionamiento óptimo, sino que también se reduce el riesgo de incendios domésticos.

Otro aspecto importante para evitar posibles incendios por no desenchufar los electrodomésticos antes de irse a dormir es la cantidad de comida que se mete dentro del aparato. Introducir demasiado pan a la vez puede comprometer su funcionamiento y aumentar el riesgo de accidentes.

Zonas peligrosas para dejar la tostadora

En ese sentido, aunque usualmente se utiliza en la cocina, lo mejor es dejarlo en una zona segura y lejos de cualquier peligro de incendio. Por ejemplo, las bachas donde se lavan los platos pueden dejar algunos restos de agua. Para evitar un posible cortocircuito, lo ideal es dejarla lejos de esta zona.

Siguiendo esta línea, tampoco es recomendable guardarla debajo de los muebles de la cocina o de cualquier parte del hogar, ya que la falta de ventilación podría ser un causante de incendio.

Sin importar la zona elegida para guardarlo luego de darle uso, es imprescindible que no tenga cerca ningún tipo de material inflamable.