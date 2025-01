Esta es la razón por la que cada vez más gente está congelando la cáscara de banana

Aunque no se utilice principalmente para comer, la cáscara de banana puede ser muy productiva y se le puede dar diferentes usos: sirve como fertilizante orgánico para las plantas y también como un método casero para el cuidado de la piel.

Esto se debe principalmente a la manera en la que se va degradando en piel, ya que los elaborados a partir de productos naturales trabajan de forma más lenta y progresiva, lo que permite un crecimiento constante y controlado.

El primer paso para preparar las cáscaras de banana como fertilizante para las plantas será congelarlas en el freezer para conservar mejor sus nutrientes. Es importante destacar que no servirá una sola muestra de este producto, sino que es recomendable acumular entre cuatro o cinco para luego preparar el fertilizante. Además de la parte exterior de la fruta se necesitará una botella de agua vacía, un litro y medio de agua y una cacerola.

FotoJet (3).jpg Cómo preparar la cáscara de banana.

Al momento de utilizarlas habrá que bajarlas del freezer y cortarlas en pequeños trozos, para luego colocarlas en su totalidad dentro de la cacerola llena de agua.

Se estima una cocción de aproximadamente 15 minutos bajo el agua hirviendo, aunque también se puede medir mediante el color del agua, que se irá transformando en marrón. En ese momento se debe apagar el fuego y dejar reposar hasta que esté frío

Cuando esta especie de infusión esté lista, el siguiente paso será colocarla en una botella o en un recipiente apto para luego tirárselo a las plantas. No obstante, esta mezcla no funciona igual que el riego y no debe colocarse diariamente, sino que es aconsejable hacerlo entre una vez por semana o cada 15 días.

Otros usos para la cáscara de banana

Pocos conocen que la cáscara de banana contiene los mismos nutrientes que se puede obtener de su pulpa, como pueden ser el sodio, fibra, potasio y vitamina C, además de funcionar como un antioxidante natural que beneficia el cuidado de la piel y la aparición de signos de envejecimiento.

Son varias las formas de utilizarlo como un producto para la piel. La más sencilla es colocarlas directamente sobre el rostro, o bien realizar una mezcla natural con otros ingredientes para formar una especie de mascarilla facial. Sin embargo, el resultado dependerá del tipo de uso que se le dé.

Por ejemplo, sirve como tratamiento para retrasar los signos de envejecimiento gracias a sus propiedades antioxidantes y los niveles de vitamina C que aporta, además de que pueden ser beneficiosos para la producción de colágeno. Se recomienda pisar la cáscara de banana y aplicar la pasta que se obtiene como resultado sobre el rostro.

Masturbarse-cáscaras-de-banana.jpg Todos los beneficios de la cáscara de banana.

En cambio, las personas que deseen utilizarla como exfoliante para la piel deberán mezclar una cuchara de puré de banana con un poco de azúcar negra. Esta especie de exfoliante natural deberá aplicarse suavemente sobre el rostro con movimientos circulares. Uno de los principales beneficios que ofrece esta mezcla será eliminar las células muertas y suavizar la piel.

También se puede utilizar como un tratamiento casero para los granitos en el rostro. En este caso el procedimiento es más sencillo, ya que únicamente hay que colocar la parte exterior de esta fruta sobre el área afectada. Al dejarla reposar unos minutos en la zona permitirá reducir el enrojecimiento y la inflamación que produce el acné.