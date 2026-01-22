Horóscopo: qué dicen los signos para este jueves 22 de enero

Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Lee el horóscopo acá.

Conocé las predicciones del horóscopo en cuestiones de salud, dinero y amor.

Este jueves 22 de enero el horóscopo dice que es un día intenso. Con el Sol avanzando en los primeros grados de Acuario , la energía colectiva nos empuja hacia la ruptura de moldes y la búsqueda de independencia.

Sin embargo, la fuerte acumulación de planetas en Capricornio (Mercurio, Venus y Marte) actúa como un ancla de realismo, obligándonos a estructurar nuestros sueños más audaces con planes concretos. Es un día de "visión con estrategia".

Amor: La influencia de Marte te otorga una asertividad envidiable, pero cuidado con confundir pasión con dominio. Si tienes pareja, es un día ideal para resolver conflictos domésticos con una acción directa en lugar de palabras vacías. Los solteros podrían sentirse atraídos por alguien con una mentalidad muy ambiciosa.

Trabajo y Dinero: Te encuentras en un pico de productividad. Un proyecto que iniciaste a principios de año comienza a mostrar resultados tangibles. No te detengas ahora; el éxito depende de tu capacidad para liderar sin avasallar a tus colaboradores.

Salud: Tu nivel de adrenalina es alto. Canalízala a través de un entrenamiento de fuerza o un deporte competitivo para evitar que se convierta en irritabilidad nocturna.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Amor: Venus en Capricornio te pide estabilidad. Hoy podrías sentir la necesidad de formalizar una situación o de tener "la charla" sobre el futuro a largo plazo. La seguridad emocional es tu prioridad; no te conformes con migajas de atención.

Trabajo y Dinero: Es un momento excelente para las inversiones inmobiliarias o para renegociar contratos de larga duración. Tu paciencia es tu mayor activo hoy. Un mentor o figura de autoridad te ofrecerá un consejo que podría cambiar tu perspectiva financiera.

Salud: Presta atención a la zona del cuello y las cervicales. La tensión por responsabilidades laborales podría estar acumulándose ahí. Un masaje o estiramientos suaves son necesarios.

Gemini (21 de mayo - 20 de junio)

Amor: La comunicación fluye de manera eléctrica. Es un día para las confesiones a medianoche y los mensajes ingeniosos. Si estás conociendo a alguien, la conexión intelectual será el pegamento que los mantenga unidos hoy.

Trabajo y Dinero: Tu mente vuela más rápido que tus manos. Podrías sentirte frustrado por la lentitud de los procesos burocráticos. Utiliza este tiempo para pulir los detalles de una presentación o propuesta que requiere mucha agudeza mental.

Salud: Los pulmones y las vías respiratorias son tu punto sensible hoy. Busca aire puro y trata de practicar ejercicios de respiración consciente (Pranayama) para calmar el flujo incesante de pensamientos.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Amor: Te sientes especialmente protector con tu círculo íntimo. Una cena tranquila en casa será mucho más gratificante que cualquier evento social. Es un momento propicio para sanar heridas familiares antiguas mediante el perdón silencioso.

Trabajo y Dinero: Podrías recibir noticias sobre una herencia, un préstamo aprobado o una devolución de impuestos. En lo profesional, confía en tu instinto para detectar quién es un aliado real y quién busca solo su beneficio propio.

Salud: Tu sistema digestivo está muy ligado a tus emociones hoy. Evita comer bajo estrés. Una dieta ligera y nutritiva te ayudará a mantener el equilibrio.

horoscopo amor.jpg Conocé que te depara el horóscopo y la astrología en el amor, dinero y salud. Foto: LMNeuquén.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Amor: El Sol en tu signo opuesto (Acuario) pone el foco en "el otro". Es hora de ceder un poco de protagonismo para que tu pareja brille. La generosidad emocional te devolverá una lealtad inquebrantable.

Trabajo y Dinero: Las asociaciones están favorecidas. Si trabajas por cuenta propia, es el día ideal para buscar un socio o colaborador que complemente tus habilidades. En lo financiero, evita los gastos por impulso para impresionar a los demás.

Salud: Cuida tu corazón, tanto física como metafóricamente. No te tomes las críticas de manera tan personal; la salud cardiovascular empieza por una mente en paz.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Amor: Te sentirás atraído por la eficiencia. Ver a tu pareja organizar la vida o ayudarte en tareas cotidianas te resultará más romántico que un ramo de flores. Para los solteros, el amor podría surgir en el entorno laboral o en el gimnasio.

Trabajo y Dinero: Es el día de la "limpieza profunda" en el trabajo. Organiza tu escritorio, depura tu bandeja de entrada y optimiza tus procesos. Tu atención al detalle será premiada con una nueva responsabilidad de confianza.

Salud: Te beneficiarás de una rutina estricta. Es un gran día para comenzar un plan de suplementación o una nueva dieta bajo supervisión profesional.

signo horoscopo astrologia signos zodiaco.jpg

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Amor: La energía de Acuario activa tu zona del romance y la creatividad. Te sientes inspirado para expresar tus sentimientos de forma artística o inusual. Un encuentro sorpresa podría desatar mariposas que creías olvidadas.

Trabajo y Dinero: Tu diplomacia será puesta a prueba en una reunión tensa. Serás el mediador que logre el consenso. En lo económico, podrías recibir un ingreso extra proveniente de una actividad creativa o un hobby.

Salud: Necesitas equilibrio estético. Rodearte de belleza y orden mejorará tu estado de ánimo y reducirá los niveles de cortisol.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Amor: Intensidad es tu segundo nombre, y hoy no es la excepción. Buscarás conexiones que vayan más allá de lo superficial. Si tienes pareja, la intimidad física será un portal para una unión espiritual muy profunda.

Trabajo y Dinero: Estás en una fase de investigación. No reveles tus planes todavía; trabaja en la sombra y consolida tu poder. Un movimiento financiero estratégico que hagas hoy dará frutos importantes en marzo.

Salud: Tu energía regenerativa es alta. Si has estado lidiando con una dolencia, hoy sentirás una mejoría notable. La meditación profunda será tu mejor herramienta de sanación.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Amor: La libertad es vital para ti, y hoy necesitas que tu pareja lo entienda. Un viaje corto o una planificación de aventura futura mantendrá la llama encendida. Los solteros podrían conocer a alguien interesante a través de un hermano o vecino.

Trabajo y Dinero: Tu capacidad de aprendizaje está por las nubes. Es un día excelente para realizar cursos rápidos o seminarios. En lo económico, sé cauteloso con las promesas de "dinero fácil".

Salud: Vigila tu cadera y muslos. La falta de movimiento puede causarte rigidez. Un poco de estiramiento al levantarte cambiará tu día.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Amor: Con Venus en tu signo, irradias una elegancia y un magnetismo irresistibles. No tienes que esforzarte; la gente se siente atraída por tu seguridad. Es un momento dulce para las relaciones estables.

Trabajo y Dinero: Este es tu terreno. Estás construyendo un imperio, ladrillo a ladrillo. Un aumento de sueldo o un reconocimiento público es muy probable. Mantén la humildad, pero reconoce tu propio valor.

Salud: Los huesos y los dientes requieren atención. Asegúrate de consumir suficiente calcio y de programar esa visita al dentista que has estado posponiendo.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Amor: Es tu temporada y el Sol te regala vitalidad. Te sientes renovado y con ganas de experimentar. En el amor, buscas a alguien que sea, ante todo, tu mejor amigo y confidente.

Trabajo y Dinero: Estás rompiendo moldes. Tus ideas son vanguardistas y, aunque algunos no las entiendan al principio, marcarán la pauta en los próximos meses. Es un gran momento para lanzar proyectos tecnológicos o sociales.

Salud: Te sientes ligero, pero tu sistema nervioso podría estar sobreestimulado. Desconéctate de las pantallas al menos una hora antes de dormir para garantizar un descanso reparador.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Amor: El día invita al retiro y la contemplación. Puede que prefieras la soledad para procesar sentimientos profundos. Si tienes pareja, busca momentos de silencio compartido que comuniquen más que las palabras.

Trabajo y Dinero: Tu intuición para los negocios es casi psíquica hoy. Si sientes que una oferta no es buena, confía en esa corazonada aunque los números digan lo contrario. El trabajo tras bambalinas será el más productivo.

Salud: Tus pies son tu zona sensible. Un baño con sales de Epsom o un buen masaje te ayudarán a descargar la energía pesada que hayas absorbido del ambiente.