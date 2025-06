La lista de televisores que se quedaron sin Netflix desde junio 2025

Las plataformas de streaming se van adaptando al avance tecnológico, algo que juega en contra de los dispositivos viejos que no están equipados para un nuevo sistema operativo. Ante esto, Netflix anunció una nueva actualización que deja a una lista de televisores sin la posibilidad de utilizar la app desde junio de 2025 .

El de Netflix no es el primer caso en el que una plataforma no se puede descargar por la falta de actualización. De hecho, muchas plataformas de streaming son modernas y no están disponibles en gran parte de los televisores, a excepción de los últimos modelos.