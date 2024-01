Moda Coquette también en WhatsApp: así podés activarlo y sumarte al furor

Qué es la moda coquette

Este estilo se caracteriza por su suavidad, delicadeza y femineidad, y su estética está inspirada en la época victoriana y el romanticismo. Los más usados son los colores como el rosa, azul cielo, verde menta, amarillo pastel y lila, creando una paleta de tonos pasteles.

De los colores, otra cuestión clave para seguir la moda coquette es usar elementos y accesorios como encajes, moños, flores y algunas frutas como las fresas, resaltando la feminidad de quien lo luce, y que también se puede usar en ropa casual o en ocasiones especiales.

Es por eso que para buscar la imagen del ícono de WhatsApp podemos optar por un moño rosado grande, unas flores con tonos pastel o algún diseño con encajes.

Cómo activar el modo coquette en WhatsApp

Para convertir tu WhatsApp en modo Coquette primero vas a tener que descargar desde el PlayStore de Google la app Nova Launcher, una aplicación para Android enmarcada dentro del grupo de los lanzadores de sistemas operativos. Esta nueva app te va a dar la opción de personalizar el aspecto de tu dispositivo, las pantallas, íconos, fondos y estilos.

Como Nova Launcher no forma parte de WhatsApp ni fue desarrollada por la empresa Meta, si bien no va a generar ningún perjuicio en tu cuenta y no te pide claves de acceso, cualquier problema que pueda ocasionar su uso no será atendido por el soporte oficial de la plataforma de mensajería.

Nova Launcher es un complemento para modificar la apariencia de la aplicación, que también tiene una opción paga, con muchas más funciones, que se llama Nova Launcher Prime, pero que no es necesario descargarla para tunear tu WhatsApp con el modo coquette.

Cómo instalar Nova Launcher y elegir tu imagen coquette

Establecé Nova Launcher como escritorio predeterminado.

Buscá en Google una imagen coquette. La que te guste más, y que pienses que puede reemplazar al logo de WhatsApp por uno con el estilo de colores pasteles, cintas y moños.

La imagen a descargar debe estar en formato PNG para que el truco funcione. Así que lo mejor será poner en el buscador: ‘coquette PNG’ o ‘Moño coquette PNG’, de esta forma garantizamos que la descarga se haga bajo ese formato.

Una vez descargada la imagen como PNG en tu celular, abrí Nova Launcher, buscá el ícono de WhatsApp y elegí la opción Editar.

Ahora seleccioná la imagen que tenías guardada del ícono coquette y listo.

El cambio del ícono de WhatsApp solo se va a ver dentro de Nova Launcher, que es una aplicación que modifica la interfaz de inicio del celular dentro de una app independiente. Pero si volvemos al menú original del teléfono, vamos a ver que el logo de la plataforma de Meta sigue siendo el original.

Eso permite que, en caso de no estar conforme con el funcionamiento de Nova Launcher, sea posible desinstalarla y deshabilitar todos los cambios sin afectar el diseño de las aplicaciones originales.