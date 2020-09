Cinthia Fernández chicaneó a Baclini: "Quiero verle el botox"

Invitada al programa Hay que ver, Cinthia Fernández accedió a hacer una nota junto a su ex, Martín Baclini . Todo se desarrollaba en buenos términos hasta que la bailarina hizo comentarios filosos y hasta ninguneó a su ex pareja. La idea inicial era que el empresario rosarino salga al aire, tras quedarse sin tiempo en el programa del jueves.

Martín Baclini se mete en la discusión de Cinthia Fernández y Matías Defederico

"No sé bien cómo manejar esta situación, nosotros habíamos acordado para hoy un Skype con Martín Baclini, que ya está en el Skype", le dijo Denise Dumas, sorprendiendo en vivo a Cinthia Fernández. Ni lerda ni perezosa, ella le contestó, minimizando el momento: "Relajá que yo me la banco".

Para evitar un mal momento, el productor del programa, Gaby Fernández, le dijo al aire a Cinthia Fernández: "¿A vos te molesta que lo pongamos al aire y que podamos compartir esta tarde con los dos?". Fue ante esa consulta que la panelista, sin pantalla a mano por estar en el exterior del canal, lanzó una picante chicana hacia Martín Baclini: "Cero, pero lo que yo no te voy a permitir es que no tenga un monitor en este momento para verle el botox".

martin-baclini-hablo-de-la-crisis-con-cinthia-fernandez-762592.jpg Cinthia Fernández y Martín Baclini fueron pareja pero todo terminó muy mal en el verano.

Como Cinthia Fernández reaccionó con humor al cruce televisivo con su ex, la invitaron al estudio y desde allí, mirando una pantalla, la mediática concluyó la humorada sin filtro: "Por favor, que no me quiero perder el botox en vivo. El otro día estaba en un Zoom de las nenas y no lo vi. Tiene como una pista de aterrizaje en la frente, pero está bien, más planita. Riámonos. Media farándula tiene botox".

La modelo y Martín Baclini fueron pareja, incluso en la pista del Bailando el año pasado, pero la relación terminó muy mal en el verano y desde entonces ella cada vez que puede le tira con todo.