Sorpresa: un panelista histórico renunció a Intrusos

"Hola mi gente bella. Quiero decirles que hoy fue mi último día en Intrusos 20 años. Una vida. Me voy feliz. Somos familia. Siempre seré un Intruso, @rialjorge @anitaguevara8 y @julianrleon. Gracias por todo", escribió Daniel Ambrosno, junto a un emotivo video, ilustrando su paso por el programa, en el que muchas veces fue panelista.

https://twitter.com/rialjorge/status/1304597828631756801 Te queremos mucho y Sos parte de nuestra familia. La profesión nos podrá volver a encontrar o no, pero en la vida nunca nos vamos a poder separar. Juntos hicimos @Intrusos. Y eso no se borra con nada. Te esperan cosas mejores porque te lo mereces.❤️ https://t.co/TX3EYoDAOw — JORGE RIAL (@rialjorge) September 12, 2020

Como no podía ser de otra manera, con el mimo modo afectuoso, Jorge Rial le respondió el tuit, celebrando haberlo tenido en su equipo y deseándole lo mejor en sus nuevos proyectos. "Te queremos mucho y sos parte de nuestra familia. La profesión nos podrá volver a encontrar, o no, pero en la vida nunca nos vamos a poder separar. Juntos hicimos “Intrusos” y eso no se borra con nada. Te esperan cosas mejores porque te lo merecés", expresó el conductor.

Daniel Ambrosino deja Intrusos, el emotivo anuncio: "Siempre seré un Intruso"

La renuncia de Daniel Ambrosino a Intrusos se suma a la de Marcela Tauro, que tras una tremenda discusión al aire con Jorge Rial, renunció al programa en el que trabajó 17 años.

Después de la sorpresiva baja de Tauro y ahora la de Daniel Ambrosino, actualmente el panel de Intrusos está compuesto por Adrián Pallares, Débora D' Amato, Rodrigo Lussich y Guido Záffora.