Pampita contó su gesto más romántico con García Moritán y enamoró a todos

La revelación llegó de la propia Pampita en su programa “Pampita Online”. Al ser indagada por las cosas más locas que hizo por amor, confesó: “Este año en el Día de los Enamorados yo estaba de viaje con mis amigas, porque siempre me voy algunas días con ellas, me agarró como ‘extrañitis’ y dije ‘yo el Día de losEenamorados me vuelvo a la Argentina’, pero faltaban varios días para que volviera”, comenzó relatando.