Matías Defederico escrachó a Cinthia Fernández

https://twitter.com/MarceloRoffe/status/1304223943763558400 Quien lee y escribe, nunca pide pan. - Refrán — Marcelo Roffé (@MarceloRoffe) September 11, 2020

Este entredicho hizo que Cinthia Fernández abandone el programa llorando, no pudiendo disimular su preocupación por quedarse sin trabajo. Ante toda esta situación, el que se expresó sorpresivamente en Twitter fue el ex marido de la mediática, Matías Defederico, quien tildó como "favoritos" dos tuits que apuntaron duro contra Cinthia.

"Quien lee y escribe, nunca pide pan. Es un refrán", escribió un usuario de la red social y el Matías Defederico avaló su postura con su acción 2.0.

https://twitter.com/ulisesjaitt/status/1304167928997326848 Siempre Cinthia Fernández llora cuando se queda sin trabajo,yo perdí 2 laburos en pandemia y no tengo ayuda de nadie para mantener a mi sobrino como ella si tiene del ex, y nunca salí a llorar, (gracias a Dios no nos falta nada), pero ella llora viviendo en un barrio privado . — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) September 10, 2020

Para continua con la polémica, Defederico le puso "me gusta" a un lapidario tweet de Ulises Jaitt contra Cinthia. "Siempre Cinthia Fernández llora que se queda sin trabajo, por algo será, igual tiene un Instagram, que no para de facturar, y un ex que le pasa plata para sus hijas, no pasa ninguna necesidad. Trabajo no tiene la gente que depende del IFE para comer y que no tiene canjes", escribió el mediático, a lo que Matías Defederico le puso un like.