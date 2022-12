Cinthia Fernández denunció a Nico Occhiato con una acusación de aquellas

Nico Occhiato, por ejemplo, es uno de los que más fama ganó tras su paso por Combate. El conductor últimamente está envuelto en un sinfín de polémicas, luego de que se dijera que se lleva muy mal con Flor Vigna, su ex pareja y compañera de conducción en la televisión. El joven, que está triunfando con su radio online LuzuTV, fue acusado de “estar agrandado” por parte de la producción de El Último Pasajero y sus peleas con Flor Vigna han escalado a puntos que parecen de no retorno.

Es que la panelista estuvo de invitada en LAM, programa en el que supo brillar cuando estaba en el eltrece y reveló un feo episodio que vivió con Nico Occhiato cuando ambos estaban en Combate.

"Me quiso pegar", reveló Cinthia Fernández sorprendiendo a todos, luego dio más detalles: "Yo me estaba pelando con Flor... Nico me agarró detrás de cámara y me dijo: 'vení, que lo arreglamos entre nosotros dos'".

"Era una época en la cual Nico estaba medio boludo", cerró Cinthia, fulminando a su ex compañero de programa, con le que al parecer todavía no se lleva muy bien.