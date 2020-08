Cinthia Fernández dijo que la obligaron a operarse: "Parecía una vaca lechera"

cinthia 2.jpg Cinthia Fernández recordó el episodio con un productor teatral y remarcó que sufrió vigorexia.

“A mí me agarró vigorexia, que es como el otro extremo. Y fue a causa de un productor teatral que comenzaron todos mis traumas. Yo había ido a un casting en el cual me eligió Flavio y el productor me dijo que tenía cuerpo de nena de 12 años. Y yo siempre tuve cuerpo ‘de nena’: vos me ves y soy chiquitita aunque capaz que como la tele te engorda parezco más mujerota”, comenzó contando la ex panelista de LAM.

Sin dar el nombre del productor, la ex esposa de Matías Defederico pasó a detallar los supuestos requisitos para trabajar en ese rubro teatral. “Me dijo ‘vos te tenés que hacer las tetas si querés entrar a trabajar acá’ y yo, como había entrado por el lado de Flavio, al principio no le di bola. Pero cuando llegué a casa me empecé a ver como si fuera una nenita y me terminé haciendo las lolas ese año. ¡Parecía una vaca lechera!”, exclamó la panelista de canal Nueve. Cuando Flavio la vio operada, le preguntó qué se había hecho, ya que él la había elegido por cómo era naturalmente.

cinthia.jpg

Video en bikini

Cinthia posee en Instagram más de 4,8 millones de seguidores. En uno de sus últimos posteos, la bailarina compartió un breve video que hizo explotar las redes. La madre de Bella, Charis y Francesca aprovechó el sol y se grabó bailando en bikini. “Esta chequeado el clima??? Agosto señores y yo aprovecho a desempolvar la bikini y a tomarme mi batido diario”, expresó la modelo junto al video que publicó. Luego de su separación de Martín Baclini, Cinthia Fernández aún sigue soltera.