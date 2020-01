Cinthia Fernández explicó su llanto por Martín Baclini

El llanto de Cinthia Fernández después de ver las imágenes de Baclini

Cinthia agregó que está “desconcertada” por su realidad. “Yo pensaba que íbamos a volver porque pasaron cosas. Hasta ahí voy a contar. No sé qué pasó después de estar juntos hasta ahora, por eso digo que hay cosas que me desconciertan. Después veo otra realidad y que es obvio que me hacen llorar así. ¿Cómo le explico todo esto a la gente? No tengo ganas de explicar, y si tengo ganas de llorar, voy a llorar”, explicó.

En un punto, Majo Martino le preguntó si se “bancaría una relación libre” con Baclini, y ella fue categórica: “No. Yo no estoy para jorobar y no quiero que joroben conmigo”..