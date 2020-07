Cinthia fue letal y tildó de "pobrecita" a Agustina Agazzani

Los escándalos y cruces entre Cinthia Fernández, Martín Baclini y Agustina Agazzani parece no tener fin. La bailarina y panelista ahora liquidó a la modelo por la participación que logró para el " Cantando " 2020.

En diálogo con Maite Peñoñori, la cronista le recordó a la ex de Matías Defederico que Agustina se había bajado del "Bailando" por la exposición que daba el reality. Sin bajar el tono, la bailarina respondió con ironía: "Será que en el ‘Cantando’ no se expondrá porque ella es modelo, viste, no es mediática".

Por otro lado, la nueva incorporación de Canal 9 contó algunos detalles sobre la separación de Baclini y la rubia.

"Tengo entendido, me llegó, que una de las partes se habría bloqueado", manifestó Cinthia. Cabe señalar que Fernández quedó destrozada cuando terminó su romance con el empresario, que semanas después hizo oficial su noviazgo con Agazzani. De todas formas, Cinthia manifestó que se sentaría a tomar un café con su ex para seber si la "usó" en su dos años de relación como pareja.