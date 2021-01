Cinthia: "Luciana hizo un acting berreta"

Luciana se va a Miami. No va a parar en el departamento de Redrado porque tienen ese modus operandi. Se va a hospedar donde está Yanina Latorre. No van a tener paz Luciana se va a Miami. No va a parar en el departamento de Redrado porque tienen ese modus operandi. Se va a hospedar donde está Yanina Latorre. No van a tener paz

“Ya te vi criticando en las redes”, le dijo Ángel de Brito al escucharla. “Dejame disfrutar, que el año pasado me volvió loca criticándome, dejame disfrutar”, le respondió Cinthia.

Son tóxicos. Luciana se va del 7 al 28 a Miami y se va sola, sin Matilda. No va al departamento de Martín porque hasta cuando están juntos ellos tienen como un modus operandi de parar separados, incluso cuando todos sabíamos que eran novios, porque los hijos de él la odian. Ella se va a hospedar en la torre donde está Yanina Latorre, así que no van a tener paz.