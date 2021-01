Cinthia se sacó: su ex le exige que le pague un alquiler

Mirando a cámara, la angelista se despachó en LAM: "No me rompas más las pelotas porque ya colmaste mi paciencia. Demasiadas cosas me aguanté. Hoy no tengo la opción de aguantarme las cosas, y no la quiero. Fui a parir sola cuando vos estabas enfiestado con 758 minas. Fui la cornuda más grande del mundo. Pero no me banco más nada. Sufrí acoso de todas tus amantes. Y no soy una santa porque seguro tuve errores como mujer. No me rompas más las pelotas porque llegaste al límite. Ocupate de tus responsabilidades de padre porque yo no te jodo en nada, no me pagás nada. No te tengo más miedo. Pagá lo que tengas que pagar", comenzó diciendo la panelista, sin filtro. Tomando una parte de su fuerte descargo, Ángel de Brito le consultó: "¿En algún momento le tuviste miedo?".