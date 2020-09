Cinthia se suma al Cantando y ya le apuntó a su ex: "Rata inmunda"

Cinthia, quien no se guarda nada y es muy frontal a la hora de las críticas, ya escogió el tema que interpretará en la pista. Y todo indica que la canción está dedicada al rosarino. “Cinthia y Baclini van a estar en el mismo estudio. ¡El encuentro del año! ¿Qué pasará? ¿Llorarán? Yo me imagino un encuentro amoroso”, dijo Lourdes Sánchez en La Previa del Cantando, que se emite a las 20 por Ciudad Magazine. Luego el productor Gaby Fernández reveló la canción que escogió la ex de Baclini: “Va a cantar el tema ‘Rata inmunda’, de Paquita la del Barrio, y va a hacer un homenaje a México”. Atenta a sus palabras, Adabel Guerrero acotó, filosa: “Ay, pensé en Baclini”.

Infraumano

Para ponerle más pimienta al tema, Lourdes le pidió al sonidista que la ponga la canción para escuchar la fuerte letra. “¿Pondrá imágenes de él? ¡Qué letra! Infraumano, sabandija. ¡Es tremenda!”, concluyó la conductora.

Por otro lado, Fernández ya avisó que no sabe cantar. “Estoy contenta por el laburo, pero no por el papelón que voy a hacer. Sólo por eso”, comentó divertida. “¿Peor que Mica Viciconte?”, preguntó Fernanda Iglesias sobre la otra incorporación y Cinthia dijo: “Estoy ahí, cabeza a cabeza. No es que tiro abajo y canto bien, créanme que no. En esta estoy abajo de un tren” dijo la ex de Martín Baclini.

Juntos: Baclini y la bailarina ayer realizaron la foto para la promoción del certamen.

La Bomba Tucumana fue denunciada ante el INADI

Gladys La Bomba Tucumana estuvo en el ojo de la tormenta tras quejarse ante los vestuaristas del Cantando. La cantante tropical fue capatada por una cámara cuando expresó que la vestían como a una “villera boliviana”. Luego de esos dichos, la creadora de “La Pollera amarilla” recibió un fuerte repúdio en las redes. Pero ahora los integrantes de la comunidad boliviana decidieron denunciarla ante el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.

La presentación la hizo Gustavo Morón, hijo de bolivianos e integrante de la comunidad. “No queremos una disculpa, dijo lo que sentía. Se refirió de forma despectiva a la gente de las villas y la de nuestro país, esto es una estigmatización marcada”, indicó el hombre a PrimiciasYa.

De clase popular

“No haremos una denuncia penal, solo queremos que Victoria Donda -dirige la entidad- repudie públicamente los dichos y la cite”, sumó Gustavo, explicando que esto les recordó al episodio de Elizabeth Vernaci, cuando la locutora aseguró que Jujuy era lo mismo que Bolivia y terminó, tras un escándalo, disculpándose.

“La Bomba, que nace de clases populares, su música se escucha en todos lados, es más que avergonzante y estigmatizante lo que hizo y no se lo podemos dejar pasar. No queremos una disculpa pública, sino que se repudien sus dichos porque ella dijo lo que piensa y claramente siente ese desprecio”, finalizó Morón.

Ex Casi Ángeles salta a la pista

La próxima semana el Cantando pondrá en marcha el “Ritmo trío”. Y Cachete Sierra, quien avanza en el certamen junto a su compañera Inbal Comedi, ya convocó a la figura que lo acompañará. Ángel de Brito reveló ayer que el actor saldrá a la pista con Rocío Rochi Igarzábal.

"Cachete Sierra va a cantar con una compañera de Casi Ángeles y tendrán a todo el público de Cris Morena detrás: Rochi Igarzábal”, comentó el conductor de LAM. Por su lado, Ángela Leiva y Brian Lanzelotta sumarán a su presentación a Lourdes, ex Bandana.