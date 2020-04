Cinthia vs Baclini: "Me parece patético que vaya al Bailando’"

En un móvil con LAM, el empresario hizo su descargo: "Tengo que pensar que su enojo es momentáneo y que no piensa eso de mí, porque le entregué mi vida a ella y a su familia". Sin embargo, la panelista lo destrozó al aire. "Se tiró de cabeza al ‘Bailando ’. Yo sí me dedico a esto, vos tenés una empresa, andate a tu empresa. ¿O te encantó la fama? Le encantó la fama, que lo asuma. Me parece muy patético que vaya al ‘Bailando’ y no me pregunte ‘che loca, ¿te molesta?’. Él no se dedica a esto, no tiene necesidad. Está cartoneando, le encanta la fama", dijo indignada Fernández.