Cipo puso primera: sumó un lateral y sueña con Sosa

Las negociaciones con nuevos nombres no paran y horas antes de que los jugadores iniciaran los movimientos, los dirigentes anunciaron el acuerdo con Jonathan Morales, un 3 de pasado reciente por Brown de Puerto Madryn en la B Nacional.

De las caras nuevas, los que dijeron presente fueron el central Velázquez (Deportivo Madryn), el arquero Facundo Crespo (Costa Rica), el delantero Jesús Molina (Pacífico) y el volante ofensivo Emanuel Morales (Añelo, de formativas en Cipo).

El tema Sosa

Mientras tanto, la dirigencia hizo el intento para sumar a Matías Sosa y el jugador deberá responder en las próximas horas. “Lo quiero. Me reuní con él, me explicó que espera algo de otra categoría y lo entiendo. Igual yo creo que puede ser posible”, declaró el propio Henry Homann. “Es un jugador que nos da muchas alternativas ofensivas. Él ya tiene claro que yo lo quiero con nosotros”, concluyó el entrenador. Matías responderá entre hoy y mañana.

El DT aclaró la salida de Mellado

Henry Homann aclaró el panorama en torno a la partida de Lucas Mellado, flamante refuerzo de Ferro de General Pico, a quien le dieron salida por cuestiones extrafutbolísticas.

“Yo fui el que se reunió cara a cara con él y quedó claro que la decisión no se refería a lo que pasaba dentro de la cancha. Mellado era un jugador que me gustaba mucho, al que elegí subcapitán, por eso es que me dolió tanto soltarlo”, respondió de manera clara.