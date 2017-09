Cipo y el Rojo entran en calor con victorias

En el ensayo que se disputó en la localidad orense, Henry Homann pudo contar con Germán Weiner, quien se había perdido el duelo ante Brown de Madryn (0-0), pero no con Jonathan Morán, aún cargado en los aductores por los trabajos físicos, ni con el defensor Federico Velázquez, que después del fin de semana sintió molestias.

Cerca de la fecha del estreno oficial, que será el 17 de septiembre ante Rivadavia de Lincoln en La Visera, nadie quiere asumir riesgos y el entrenador cipoleño ya lamenta varias bajas, como la del lesionado Jorge Piñero Da Silva y las de Nelson Seguel y Fabio Giménez, quienes deben cumplir una fecha de suspensión.

Pese a ello, el trámite del partido de ayer se jugó con mucha intensidad y alguna pierna fuerte, como en la jugada del penal cuando talaron a Gustavo Del Prete dentro del área.

El surgido de las inferiores volvió a estar en el once titular, pero esta vez como delantero definido. Fueron él por la derecha, Weiner en el otro extremo y Matías Sosa por el medio.

Trotta, contento

En el Coloso de Ruca Quimey, Independiente cerró la pretemporada con una nueva victoria. “Estoy contento. Si bien uno siempre quiere ganar, el resultado queda al margen. Lo bueno es que no hubo lesionados, eso es muy positivo”, expresó Diego Trotta tras el amistoso de ayer por la tarde.

En Cutral Co se jugaron dos bloques de 50 minutos; en el primero el Rojo ganó 3 a 0 y el segundo terminó 1 a 0 con gol de Lautaro Villegas.

“Estábamos buscando un buen funcionamiento, porque iba a ser el último partido de pretemporada, que prácticamente ya finalizó. A partir del lunes empezamos la semana del partido”, sostuvo el técnico del Rojo.

El conjunto capitalino ya se había puesto a prueba, también frente al combinado orense, pero en Cutral Co tuvo a disposición a todos los refuerzos.

El Rojo volverá a entrenar hoy y el lunes iniciará la cuenta regresiva de cara al debut en el Federal A, frente a Villa Mitre de Bahía Blanca. “El equipo de hoy (por ayer) tiene muchas chances de empezar jugando, de todas maneras vamos a ver cómo transcurre la semana porque hasta el jueves, que no practiquemos fútbol formal, no vamos a saber”, dijo el DT.

Los protagonistas analizan el fixture de la zona patagónica

Neuquén

Referentes de Cipolletti e Independiente analizaron el fixture de la zona patagónica en la temporada 2017/2018 del Federal A. El capitán albinegro, César Medina, ve como positivo arrancar jugando en La Visera, mientras que el del Rojo, Manolo Berra, reconoció que el inicio “es bravo”.

“Lo que está bueno es arrancar de local porque me imagino que puede ir mucha gente a la cancha y eso es lindo, pero en lo personal no es un tema que me preocupe el del fixture. El torneo va a estar lindo, me parece que va a estar bueno”, sostuvo Medina respecto del cruce del domingo 17, frente a Rivadavia de Lincoln, y al certamen en sí.

Medina: "Está bueno arrancar de local, puede ir mucha gente". Medina: "Está bueno arrancar de local, puede ir mucha gente".

Para el arquero de Cipo, Matías Alasia, arrancar de local o visitante, la obligación es la misma: “El fútbol está muy parejo, tanto que no cambia nada el fixture. Si arrancás de local estás obligado a ganar y de visitante, a sumar. Siempre hay obligaciones. No es algo que modifique grandes cosas para nosotros, y en lo personal me parece intrascendente, hay que enfrentarlos a todos”.

Berra analizó el arranque que le tocó a Independiente y reconoció la dureza de los primeros rivales. “El fixture es complicado, el inicio es bravo, tenemos a los rivales con mayor presupuesto e infraestructura en las primeras cuatro fechas (por Villa Mitre, Alvarado, Deportivo Madryn y Cipolletti), sin subestimar al resto de los adversarios. Si lo ves por otro lado, lo más difícil pasa pronto... Estamos bien, con ansiedad de que arranque el torneo, con muchas incorporaciones”, cerró .