"Acá en Cutral Co si saben que tenés el virus te puede llegar a balear la casa ", aseguró una ciudadana que fue víctima de la desinformación y tuvo "mucho miedo" por su padre: "Creía que lo iban a linchar en la calle". Es que por varios grupos de Facebook y WhatsApp habían confirmado la noticia de que Luis Navarrete era positivo. Pero todo era falso y la familia continúa con mucho temor.

Este sábado, por redes sociales y tras los casos confirmados de coronavirus en la comarca petrolera, comenzó a circular el nombre de un hombre de 55 años: Luis Navarrete. Policía retirado, al que "todos conocen en Cutral". Él, en ese momento, jamás se enteró de eso e "hizo su vida normal" con las restricciones de seguridad y visitó a su madre de 80. "Claro, él nunca iba a saber qué estaba pasando en las redes sociales porque no tiene y al teléfono casi no le da bola", aseguró una de las hijas.

Al abandonar la casa de su madre, el rumor de que era un caso positivo que circuló por la localidad era un hecho. "Mi abuela se enteró por los vecinos de que supuestamente mi papá tenía el coronavirus y no solo se asustó, sino que se angustió muchísimo", agregó.

Comisaría-Cutral-Co.jpg Claudio Espinoza

Pero, al parecer, la confirmación de que tenía el coronavirus era todo mentira. Según su hija, Luis "nunca presentó síntomas ni tuvo una fiebre" y aseguró que "fue puro invento" o solo lo intentaron relacionar con otra familia del mismo apellido que habían contraído el virus. Lo concreto es que, por varias horas, esta familia "corrió peligro".

"Es que no solo publicaron el nombre, sino también una dirección antigua de mi padre, donde ahora vive mi hermana con sus dos hijas", detalló. "Al primer caso de acá casi le prenden fuego la casa y, hace un mes, hubo un positivo en el barrio Las 500 Viviendas, en donde le tirotearon la casa a un joven", explicó y argumentó: "Siento mucho temor por mi papá, me pone muy mal esto".

Para intentar desactivar esa información que circuló por redes sociales, la familia sacó varias publicaciones por Facebook para intentar desmentir lo publicado y que Luis pueda "caminar tranquilo por la calle o dormir sin temor en las noches".

p17-Cutral.jpg

Según cuenta su hija, el hombre no quiere salir de su domicilio por miedo a que "algún loco ande suelto" e intente hacerle daño. "Ahora nosotros nos encargamos de llevarle todo a su casa, como si realmente tuviera el coronavirus y no por la sociedad violenta en la que vivimos que en vez de dar una mano, te intentan golpear", lamentó.

"Por suerte no le pasó nada y espero que siga todo así", agregó una de las hijas y concluyó: "Nadie es culpable de contraer el virus. Es más, si alguien lo tiene, nuestro deber ciudadano sería ayudarlo y no excluirlo, pero bueno, así se vive la pandemia en Cutral Co".