Citaron a indagatoria a cuatro ex funcionarios de Macri

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral citó a declaración indagatoria a los ex funcionarios Nicolás Dujovne, Guillermo Dietrich, Bernardo Saravia Frías y Javier Iguacel en el marco de la causa de vialidad, en la que se investigan supuestas irregularidades en concesiones de peajes a la familia Macri durante el gobierno anterior.

El magistrado también dictó la prohibición para salir del país a Dujovne, ex ministro de Hacienda del gobierno de Mauricio Macri, al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Iguacel y al ex ministro de Transporte Dietrich.