Claribel Medina se abrió y reveló su lucha contra el alcohol en PH

"Le he dado con gusto al alcohol. Me empecé a dar cuenta que parta cantar quería una copita, y cuando terminaba de cantar, quería otra copita, y ya no estaba tan bueno. El alcohol es un enemigo que hay que tenerle mucho cuidado", dijo la actriz.

¿Cómo lo superó? "Fui a buscar ayuda a Alcohólicos Anónimos, es muy bueno, tengo mis reuniones, mi padrino, cuando me siento incómoda con alguna situación lo llamo. Nunca había dicho esto Andy, es peligroso venir a tu programa, pero está bueno porque hay mucha gente escuchando", contó Claribel.

"Una vez que estás en una primera reunión y escuchás lo que dice cada uno te das cuenta que sos uno más, que hay gente que ha vivido situaciones extremas y terribles. Y vos salís de ahí siendo una persona útil para otro que escucha ese mensaje y que está buenísimo, que la vida se puede vivir bien y feliz sin apoyarte en algo que te hace mal. Una vez un juez me dijo algo muy interesante en Carlos Paz: ¿Sabés donde está el diablo Claribel? En la última gotita de la botella. Ahí está el diablo, en ese segundo, acordate siempre", señaló.

"Uno pasa a ser un ser marginado cuando tenés una dificultad o algo que no podés resolver, y nadie debe ser marginado, es una enfermedad, como cualquier adicción. Yo nunca falté al trabajo, soy muy responsable, sabía que no estaba bien pero llegaba", cerró.