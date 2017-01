Claudia Ciardone, una bomba en las sierras

Claudia Ciardone es una de las mujeres que incendia Carlos Paz. Y para ratificar eso, la vedette de la comedia Citas peligrosas lo hizo saber con una infartante producción con las sierras como escenario. La modelo actualmente está en pareja con un empresario zapatero de 46 años llamado Fernando. Después de afianzar su amor hace algunos meses, recién ahora decidieron mostrarse en público.

“A Fernando lo conocí por un amigo en común que nos presentó y desde ese día no nos separamos más”, indicó sobre su amor, que es padre de tres hijos.

“Es la persona que esperé toda mi vida, compañero, me escucha, me cuida, me protege”, confesó Ciardone que está completamente enamorada.