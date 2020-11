Claudia regresa a las grabaciones de MasterChef Celebrity"

Durante la emisión de La Peña de Morfi, Marcelo Polino, quien oficia de embajador de MasterChef Celebrity, anunció que este lunes Claudia Villafañe regresa a la competencia tras ausentarse del reality debido al fallecimiento de Diego Maradona, su ex pareja y padre de sus dos hijas, Dalma y Giannina.

"Claudia es una de las protagonistas del reality y se ausentó en las grabaciones. Como hay varias semanas adelantadas porque son grabadas, no va a estar presente en dos galas, la producción se comunicó con ella y a pesar del dolor que está pasando, se decidió el día de su regreso al reality", manifestó Polino ayer en el ciclo que conduce Gerardo Rozín en Telefe. "Claudia es una de las personas que tiene más apoyo en las redes sociales, una posibilidad era que se retire del certamen y otra un reemplazo pero lo cierto es que mañana regresa a las grabaciones", reveló el periodista.

El mensaje de Del Moro

Por su parte, el conductor de MasterChef, Santiago del Moro, se hizo eco de una nota de La Nación, titulada "Claudia Villafañe merece no ser una santa", en la que la periodista Mercedes Funes destaca que la lealtad de la mamá de Dalma y Giannina con Maradona es "el símbolo extremo de lo que vivieron tantas mujeres de su generación". "Es probable que Claudia sea una santa aunque tiene todo el derecho del mundo a no serlo: nuestro Dios no fue ningún santo, y lo adoramos igual", expresó Funes para luego elogiar que Villafañe se permitiera ser protagonista este año en Masterchef.

En Twitter, Del Moro salió a respaldar las palabras de Funes al tuitear: "Cuando hablé con Claudia para que participara, lo primero que le dije fue que quería que la gente la conozca verdaderamente y que nunca le nombraría a Diego! Y así fué! La amamos este lunes y siempre!".

Es probable que el acuerdo de De Moro con Villafañe no se cumpla en su regreso y le dedique unas palabras a su ex.