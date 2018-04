Maradona habría asegurado que él había pagado la fiesta de la boda como la residencia de Dalma y su flamante esposo. Pero lo más grave a consideración de Claudia es que habría sido acusada por su ex de un faltante de dinero en sus cuentas.

Según publicó el diario La Nación, el ex futbolista la acusó de tener tres cuentas off shore en Panamá, vinculadas a la compra de un departamento de Miami que le reclama. "¿Sabés por qué soy feliz y tengo la conciencia tranquila? Porque yo no necesito apagar la luz de nadie para encender la mía. Simplemente día a día me esfuerzo para que mis sueños se cumplan sin tener que lastimar a alguien más", respondió la madre de Dalma.

LEÉ MÁS

Diego le declaró la guerra a Claudia por la boda de Dalma