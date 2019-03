“No me molesta que salga a la luz, me molesta el momento. Lo digo por Dalma, aunque ella está rebien”, agregó en referencia al embarazo que cursa su hija mayor.

“Siempre que pasa algo feliz en mi familia, que es la suya, porque son sus hijas, quiere que las cosas se ensucien o uno se ponga mal”, agregó.

Y concluyó: “No me enrosco en todo esto, porque ya soy grande, sufrí mucho durante muchos años y ahora trato de que esto me haga más fuerte. Mi nieta me necesita fuerte. Mis hijas me quieren a mí igual que a su padre. Ellas no están de mi lado y en contra de Diego. Nos van a querer a los dos toda la vida, aunque se enojen con uno o con el otro".

