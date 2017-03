Claudio María Domínguez: Cómo cambiar tu vida

Por Elena Egea

Es periodista y escritor y logró entrevistar a las más grandes celebridades del mundo. Frank Sinatra, Barbra Streisand, René Favaloro, Gabriel García Márquez, el papa Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta se sentaron frente a Claudio María Domínguez, autor de 18 libros, entre ellos Cómo ser tu propio héroe y su último best-seller, que se mantiene en el top 5 de los libros más vendidos en el país: Por qué cambié mi vida. En abril presentará uno nuevo, Me perdono, te perdono, nos perdono, y este fin de semana convocará a cientos de sus seguidores en su visita a la zona con una charla que no podía tener otro nombre: Cómo cambiar tu vida. Antes nos dio un pequeño recorrido por su vida partiendo desde sus inicios como “el chico de Odol” hasta a su presente.

¿Cómo se relaciona el periodismo con la espiritualidad?

Yo salí de Odol pregunta con Cacho Fontana, así que empecé en la cultura. Así que mi primer periodismo, entre los 15 y los 22 años, fue viajando por el mundo como el chico de Odol, entrevistando a grandes personajes. Pero a los 30 me dije: algo esencial me está faltando que hace que mi vida no evolucione. Quería entrevistar a grandes seres espirituales como la Madre Teresa de Calcuta, al Dalai Lama, a Sai Baba, y lo hice. Terminé viviendo una época sublime de mi vida.

¿Fue fácil cambiar de rumbo o tuviste muchas trabas?

Yo tuve suerte. En ese entonces había tres canales de televisión y hoy hay 180. Como ellos veían que yo tenía un entusiasmo a toda prueba, no tuve muchas trabas. Yo era mi propio productor, me conseguía todas las cosas. Iba con el micrófono en la mano muy audaz y me ponía a entrevistar a grandes líderes espirituales. Eso demuestra que cuando vos creés en vos mismo se abren las puertas para que las condiciones se den. Cuando uno visualiza y decreta con convicción, con merecimiento aquello que quiere, el universo lo precipita.

¿Tu libro Por qué cambié mi vida se remonta a esos tiempos?

Así es. Es donde me atrevo a relatar, casi en forma muy cruda, todo lo que pasó en mi vida. Lo que yo cuento en el libro, capítulo tras capítulo, es la resiliencia, cómo cuando todo termina comienza a empezar. Mi padre estaba en la cárcel, no teníamos para comer, pero en mi casa había libros y yo dije: ¿por qué no puedo usar mi cultura para tener una vida que se llame vida? Y empiezo a contar cómo, ante las amenazas, el no podés, el miedo, me dije que yo me merecía sacar a mi padre de la cárcel, tener para comer, viajar por el mundo, estudiar y ser una buena persona. Es muy movilizador el libro porque mientras voy contando esas anécdotas voy tirando los tips, los elementos, de cómo salir de la ira, la baja estima y la culpa.

¿Qué esperás que el lector encuentre en el libro?

Toda una gama de emociones que lo lleven de la alegría a la gratitud, al llanto, a superar los miedos y a trabajar la verdad. En Facebook una chica me dijo que mientras lo leía no podía parar de reírse y otra me dijo que tenía mucha emoción y que no podía dejar de llorar. Esas son las sensaciones que espero que encuentre el lector, que se vea en espejo ante el libro.

En las conferencias que das, ¿qué es lo que se genera?

El libro movilizó que se produzca esta gira que empezó en el Ópera y que termina ahora en la Patagonia. Era la primera vez que me presentaba en el Ópera; se hizo un trabajo muy fino y lo pude llenar. Pasó algo muy loco: una charla que tenía que durar dos horas terminó durando seis, firmando mis libros a las tres de la mañana en el Obelisco. Pero la charla no es sobre el libro sino de cómo cambiar tu vida vos mismo en el aquí y el ahora, ya mismo. Tiro los elementos prácticos para que la gente diga: “Me saco para siempre todo lo que me limita y me frustra para potenciar todo lo que yo creo que me merezco para ser feliz. Ese es el propósito de las conferencias y no contar mis historias.

¿Practicás budismo?

No soy de ninguna religión pero las respeto a todas. Tomo lo mejor de la unidad de las religiones: que Dios es amor, que todo es uno y que todos nos merecemos ser partículas conscientes, divinas del gran creador. Siempre digo que el cristiano sea un gran cristiano, que el judío sea un gran judío y que el budista sea un gran budista. No sirve rezarle a una estatua para ver a Dios si no lo pueden ver en un enfermo o en el prójimo. Hay que salir de la hipocresía para que la gente pueda ser feliz.

¿Cómo cultivás vos tu espiritualidad?

Trato de despertarme y despejar la mente, de meditar, de estar lo más lúdico y creativo posible, ser agradecido y tener coherencia en lo que digo. Todo eso con una salvedad: no vivo en el Tíbet en una cueva, sino que tengo cuatro hijos, una esposa y una madre de 92 años, lo que es un quilombo total. Entonces, vos tenés que ser un buen padre de familia, un buen difusor espiritual, un buen hijo, una buena pareja y no perder de vista la esencia, que va más allá de los personajes que uno interpreta, porque uno es un ser haciendo de tal cosa. Eso hay que tenerlo muy claro y trabajarlo todo el tiempo.

¿Tu familia te acompaña?

Obvio. No se puede vivir con alguien que no cree en la misma causa. No digo que realice las mismas actividades que yo, pero no podría vivir con una persona que no crea que hay algo mucho mayor y trascendente que el mero cumplimiento de las funciones biológicas.

¿Creés que la tecnología es mala para cultivar la espiritualidad?

En mi casa no tenemos tele ni radio porque no quiero que mis hijas vean cualquier cosa en cualquier horario, pero sí pueden mirar sus películas en Netflix. La tecnología es mala dependiendo en donde uno deposita su interés. Hay que ver dónde estás poniendo tu mente, tu energía. Si la usamos para ver un documental en Discovery Channel está bien, pero no cuando es para uso de la violencia.

¿Quisieras dejarle un consejo a la gente?

Merecen ser felices de una vez por todas. ¿Cuánto tiempo más van a esperar? Que cambien todo lo que los limita y lo que los frustra y de una vez por todas vuelen y brillen sin importar la mirada ajena. “Nadie puede hacerte infeliz sin tu consentimiento”.

Llenó el Ópera y cierra su gira en la Patagonia

Multitudinario. Hoy brindará una charla en el Cine Teatro Español de Cinco Saltos, a las 21:30, y mañana estará en el Casino Magic de Neuquén, a las 22. Cierra su gira en la Patagonia y con tu entrada te llevás un CD de meditación y uno de sus libros.