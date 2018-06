Clausuraron las rucas mapuches en la base del Cerro Chapelco

La medida fue resuelta la semana pasada por el Juzgado de Faltas de la localidad cordillerana ya que los locales no contaban con los planos aprobados ni las habilitaciones comerciales municipales.

“Desde el punto de vista estrictamente del tribunal, no me interesa saber quién es el comerciante, ni el propietario, el tema es que no se cumplió la ley y ésta prevé cuál es la sanción, y se va a mantener hasta tanto se presenten los planos y tengan la licencia comercial”, explicó a LM Neuquén Carlos Sánchez Galarce, juez de Faltas de San Martín de los Andes.

Sin embargo, la situación no es nueva, ya que la primera vez que dictaron la clausura, la comunidad mapuche Curruhuinca interpuso una acción judicial contra la Municipalidad.

sma andes nieve invierno turismo comercios base cerro chapelco rukas clausuradas (3).JPG Federico Soto

“Esos seis juicios fueron tramitados en el Tribunal Superior de Justicia. En el medio salió la creación del juzgado contencioso administrativo de interior con base en Zapala y el Tribunal les envió el expediente”, manifestó el funcionario.

Sánchez Galarce indicó que entre esas acciones judiciales se determinó la caducidad de la instancia, ya que no hubo movimientos en los recursos: uno de ellos había sido el dictado de una medida de clausura, que se volvió efectiva cuando se cayó la medida cautelar.

Por otro lado, el funcionario judicial dijo que las rucas “estuvieron funcionando sin habilitación. No cumplieron con ninguna norma”. Y detalló: “Cuando los clausuraron, recurrieron a la justicia para poder desarrollar su actividad y la Justicia dispuso no innovar”.

Clausura rucas Cerro Chapelco Federico Soto

En diálogo con LM Neuquén, Diego Gallardo, apoderado de la empresa Nieves de Chapelco, informó que la medida fue independiente a las acciones de la empresa, aunque destacó su aprobación."Aplaudimos que actúe la Justicia, en este caso, es algo que debería haber hecho hace algunos años", expresó.

Gallardo recordó las instancias de mediación que tuvieron lugar a principios de abril en el marco de un juicio de desalojo que inició la Provincia contra los Curruhuinca, donde la empresa se sentó junto al Ejecutivo y la comunidad para evitar un futuro conflicto.

"Nosotros no discutimos la propiedad de la tierra, sino que la tierra está concesionada, y que esa concesión se la dio Provincia al concesionario, y en este contexto de juicio, a nosotros nos piden que nos sentemos a una mesa de diálogo, que tenía como objetivo negociar cómo la concesionaria tolerara esos rentals", detalló Gallardo.

En ese contexto, desde Nieves del Chapelco ofrecieron un canon para la concesión. Sin embargo, "no hubo posibilidades de que los rentals lograran ofertar algo razonable a criterio de la empresa y el diálogo se cortó, y hoy nos enteramos de esta noticia", contó.

sma andes nieve invierno turismo comercios base cerro chapelco rukas clausuradas (5).JPG Federico Soto

Qué dice la comunidad

Por su parte, Ariel Epulef, lonko de la comunidad, indicó a LM Neuquén que la noticia sobre la clausura los tomó por sorpresa.

“Nos sorprende la situación ya que venimos generando diálogos con la empresa, con la Provincia y con el Municipio. En este momento, que actúen así, es que estén echando más leña al fuego para no llegar a ningún lado”, denunció.

Además, aseguró que con esta decisión muestran el escenario “de impunidad y violencia estatal”, ya que este lunes realizaron el procedimiento con integrantes de la “GEOP cuando no había ningún tipo de conocimiento, ni intento de resistencia”.

Por último, Epulf afirmó que “la empresa tiene un montón de servicios turísticos no habilitados y ahí el municipio no actúa”.

Por la tarde, desde la comunidad mapuche se intimó al concesionario "para retirar las antenas de Movistar y Claro que están en el territorio de mi comunidad sin nuestro consentimiento".