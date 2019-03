Clausuraron una fiesta clandestina en Plottier

“La fiesta fue denunciada esta mañana. La policía vino alrededor de las 9, pero ellos dijeron que era un cumpleaños por lo que no se podía hacer nada. Sin embargo, cuando vinimos al mediodía todavía seguían con la música alta y procedimos a la clausura”, detalló la funcionaria y declaró que al lugar llegó personal de Tránsito, el cual constató que varios de los asistentes al evento estaban alcoholizados.

“Todavía hay gente adentro del quincho –de la casa particular- que no quieren salir porque están todos alcoholizados y muchos de ellos tienen vehículos”, comentó.

Castro reveló que esta no es la primera vez que el dueño del lugar es denunciado por la realización de fiestas. “Esta es la segunda vez que vengo a este lugar. Al propietario se le hizo un acta de infracción por esta falta. Además hay reiteradas denuncias de los vecinos, porque el suele hacer fiestas. Yo le expliqué que dada la gran cantidad de invitados que tenía, debía alquilar un salón y respectar a los vecinos y la ordenanza municipal que prohíbe este tipo de eventos”.

Por el momento, aún no pudieron constatar que se hayan vendido entradas, pero las autoridades municipales no tienen dudas al respecto. “Entendemos que vendieron entradas, pero aún no tenemos las pruebas”, contó Castro.

