Closs "atendió" a Vignolo en vivo: ¿arde la interna de ESPN?

Todos los domingos y fines de semanas hay algún escándalo. Incluso a veces no coinciden en sus enfoques los encargados de impartir justicia ni los periodistas, como este caso que se pasa a detallar.

Resulta que el transmisión de River-Platense, en una jugada polémica que derivó en el penal y el posterior gol del triunfo de River, el relator Sebastián Vignolo se cansó de pedir que el árbitro Patricio Loustau fuera llamado por el VAR a revisar la jugada, algo que no sucedió y resultó llamativo.

Pues bien, el que en las útimas horas pareció enviarle un mensaje tajante al Pollo, una indirecta contundente fue otra figura de ESPN, Mariano Closs.

Recuerden que un tropiezo no es caída, es penal para River.

"Hay que sacarse una costumbre, tanto los técnicos, los jugadores, los periodistas... Nosotros desde el micrófono que obligan al árbitro que tiene que ir a verlo. No es así. Si el VAR coincide, como en la jugada del domingo, que el juez tiene razón, no hay que ir a ver nada. Porque si no confundimos a la gente", tiró el también relator desde su programa en ese canal.

Closs tirándole palos al Pollo Vignolo que se la pasó llorando por el penal que le dan a River. Mariano es el mejor periodista que tiene el país.

¿Arde la interna de ESPN?