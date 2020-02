Cocina: el mejor Chipa Guazú se hace en Neuquén

Vecinos y Tereré

“El paraguayo es muy solidario”, comenta Mirta a El Comedor y agrega: "Siempre que haya una situación que necesita una ayuda, nos organizamos, cocinamos, vendemos y ayudamos a nuestros hermanos en las dificultades que se les presenten".

"Somos muchos compatriotas, muchos que siguen llegando y no solo paraguayos. Argentina es muy solidaria y ayuda mucho abriendo sus puertas", cuenta la anfitriona mientras apura un mate.

Las costumbres no se pierden y a la hora de matear siempre los yuyos forman parte del preparado: “Para el mate y el tereré usamos siempre yuyos, las hojas de la menta, el cedrón, burrito. El tereré nuestro es agua fría con hielo y los yuyos, todos los días estamos tomando tereré. A la mañana la mayoría trabajamos, a la tarde nos juntamos a tomar tereré", dice Mirta.

Cocinar

En la actualidad Mirta sueña con poder tener un puesto los sábados en el patio de comidas de la feria de verduras del Parque Central de Neuquén para llevar estos platos al alcance de todos. "A mi la cocina me gusta desde siempre. Quiero hacer, quiero cocinar, por eso cuando hay alguna actividad siempre me invitan, porque saben que siempre estoy ahí. Cuando recién llegamos me dedicaba a hacer empanadas para vender a los vecinos, me la ingeniaba con eso, para juntar una platita. Siempre cociné y es lo que amo", agrega.

Chipa Guazú

"La Cebolla, el choclo y el huevo los proceso juntos”, cuenta Mirta a El Comedor mientras se prepara para comenzar a elaborar este plato originario de las regiones guaraníes donde desembarcaron las misiones jesuitas, territorio que en aquellos tiempos estaba bajo el dominio guaraní antes de la llegada de los colonizadores.

En los registros de la historia en esa época donde gobernaba la colonia, los jesuitas, que eran el médium entre la colonia, la iglesia y los pueblos originarios, cuentan que los habitantes del lugar preparaban panificaciones y tortas con mandioca y maíz. La alimentación de esa época fue variando por todo lo que insertaron los que no vivían ahí. El ganado, los lácteos, y todos los derivados de la leche de oveja y vaca.

En registros y documentación de la época aparece en varios párrafos que los guaraníes preparaban tortas y panes de mandioca o de maíz. Se dice que por esos tiempos nace la receta del chipá clásico, la sopa paraguaya, el borí borí y el chipa Guazú entre otros. Estas comidas tienen mucha presencia en la zona norte de nuestro país cercana a Brasil y Paraguay.

El chipá Guazú es un pastel fabuloso, para comer caliente o frío. Lleva queso cremoso, leche, huevos, choclo y cebolla. Tiene reminiscencia a la humita y es absolutamente sabroso.

Se pueden hacer pedidos por mensaje al 2995886850. ¡Viva el Chipá Guazú!

