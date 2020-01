Cocinar en Casa, capítulo 5: rosca de zapallo en almíbar de naranjas

Cuando el restaurante Saurus de bodega Familia Schroeder con el excelente cocinero suizo Boris Walker a la cabeza armó su equipo referenciando a gente de la zona, no dudó un segundo en convocarla. "Un día renunció una pastelera y Boris estaba buscando a alguien para ese puesto. Le pregunté si me daba la posibilidad de probarme. Era un fin de semana trabajando sola. Recuerdo que atendimos mucha gente ese fin de semana y corrimos. Se corre, se transpira, hay nervios... después Boris me felicitó por mi trabajo", contó Teresa entre lágrimas. Charlamos por audios de Whatsapp y se emociona... yo también.