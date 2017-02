Cognigni y un "debut soñado" en la ADC

Mauricio Reina

reinam@lmneuquen.com.ar

Neuquén. El arranque del Federal C tuvo su primera sorpresa en el oeste neuquino. Centenario se hizo fuerte en cancha de Maronese y se impuso por la mínima para sumar una importante victoria pensando en la lucha por los dos puestos de clasificación que ofrece el grupo.

El equipo de Cristian Martínez le debe, en gran medida, la victoria al goleador de la tarde, Luciano Cognigni, flamante refuerzo de la ADC con pasado reciente en Cipolletti.

El volante ingresó en el inicio del complemento y coronó su buen partido con un verdadero golazo que destrabó las acciones en un ajustado encuentro. “La verdad fue un debut soñado. Muy contento por el triunfo y por haber hecho el gol. Creo que planteamos un muy buen partido, estábamos confiados y bien preparados y por suerte se dio”, aseguró Cognigni.

Llegando al tramo final del partido, el ex Cipo recibió una pelota en el borde del área, se sacó un hombre de encima con un gran control y definió cruzado de derecha para marcar el único gol del partido.

4 refuerzos de Cente debutaron contra Maro.

Además de Cognigni (ex Cipolletti), hicieron su presentación Gonzalo Figueria (ex Cipolletti), Ceferino Arregui (ex Alianza) y Brian Fassone (ex Arsenal).

Un mal momento

Sin embargo, en los festejos pospartido, Cognigni no se olvidó de la dura situación deportiva que le tocó vivir tan sólo unos meses atrás, cuando estuvo cerca de dejar la actividad. “Pasé por un momento complicado porque en Cipolletti trajeron a muchos refuerzos y los chicos del club estábamos un poco pintados. Sabíamos que no íbamos a tener muchas chances como el semestre pasado y la pasé mal. Por momento tuve ganas de abandonar el fútbol y hacer otra cosa, pero el apoyo de mis viejos y mis compañeros me hicieron levantar cabeza”, contó con mucha emoción el volante.

Con una nueva realidad en el horizonte, el mediocampista ahora se ilusiona con ganarse un puesto en el once titular de la Bruja Martínez y ayudar a la equipo a pasar de ronda. “Creo que va a ser una zona complicada y qué mejor que arrancar así. Sabemos que esto es largo, tenemos que seguir trabajando en la semana para preparar el partido con Pacífico porque sabemos que si no hacemos las cosas bien de local esto no sirve de mucho”, evaluó.

Por último, el jugador se refirió a la adaptación a su nuevo club y consideró que la consolidación del grupo será clave para pelear arriba. “Si bien no hice toda la pretemporada con los chicos, nos hicieron integrar muy bien junto a Gonza (Figueroa). Hay un excelente grupo, excelentes compañeros, así que creo que con esta forma vamos por el buen camino”, cerró.

“Pasé por un momento complicado porque en Cipo trajeron muchos refuerzos y los chicos del club estábamos un poco pintados. Por momento tuve ganas de dejar el fútbol” .“Me llamó Cristian (Martínez), que me conoce, y me propuso venir a tener una nueva experiencia y acepté”. Luciano Cognigni Flamante volante de Centenario

Al DT le rindieron las caras nuevas

Si bien hace sólo dos semanas se dio el pase de dos jugadores de Cipolletti a Centenario, ambos hicieron su debut en la primera fecha. Gonzalo Figueroa arrancó desde el minuto inicial en el centro del campo, mientras que Cognigni ingresó en el complemento. Los jóvenes le rindieron al DT y sumaron porotos. Por otro lado, Brian Fassone el ex Arsenal, jugó los primeros 45 y también mostró buenos movimientos en ataque. El otro que debutó fue Ceferino Arregui que mantuvo su arco en cero con buenas intervenciones.