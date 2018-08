Los allanamientos fueron ordenados por el juez federal Claudio Bonadio, quien citó a la ex mandataria a prestar declaración indagatoria el próximo 13 de agosto. También convocó al ex ministro de Planificación Julio de Vido, el ex secretario de la presidencia Oscar Parrilli y el ex juez federal Norberto Oyarbide.

Entre los detenidos aparecen el ex "número dos" del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta, acusado de integrar una supuesta asociación ilícita que se habría dedicado al tráfico de bolsos llenos de dinero que entregaban empresarios de la obra pública como sobornos al poder durante el gobierno kirchnerista.

Entre los arrestados se encuentran el ex subsecretario Legal de Planificación Federal Rafael Llorens y los empresarios Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, y Javier Sánchez Caballero, de IECSA, perteneciente a Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

La investigación se abrió después de que la ex mujer del chofer de Baratta revelara que su ex pareja le contó que llevaba y traía bolsos repletos con dinero junto con Baratta y sus colaboradores.

Embed

De acuerdo con la investigación que publicó La Nación, todo lo recaudado terminaba en el domicilio particular del matrimonio Kirchner en la ciudad de Buenos Aires, en la residencia presidencial oficial en la localidad de Olivos, en las afueras de la capital, o en las oficinas de la Jefatura de Gabinete.

El chofer, que fue arrestado el martes, registró en ocho cuadernos los días, horarios, nombres, direcciones y cantidades de dinero que trasladó en su vehículo, según una investigación de "La Nación" que fue presentada a la Justicia. La suma total superaría los 160 millones de dólares.

Los investigadores advierten que la cifra podría ser cerca de un 50 por ciento mayor si se toman en cuenta anotaciones realizadas sin montos concretos.

De acuerdo con las anotaciones de las libretas del chofer, el dinero viajaba en efectivo hasta dos destinos mientras el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) vivía: la residencia presidencial de Olivos, y el departamento de la familia Kirchner en la capital, donde reside actualmente la senadora Kirchner cuando está en Buenos Aires.

Tras la muerte de Néstor Kirchner en 2010, el chofer reanudó en 2013 el detalle de los viajes y solo en 2013 el remisero regresó al punteo de recorridos. Entonces, la operatoria cambió y se empezó a entregar directamente en autos que utilizaba la Jefatura de Gabinete, según la información publicada por el diario.