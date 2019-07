Colectivero no se resistió al robo: igual lo balearon

“Estaba llegando al fondo del recorrido y ahí tenía que volver para Merlo y terminar con otra última vuelta. Este muchacho siguió hasta donde termino, cuando estaba llegando se acerca, saca el arma y me apuntó. Me pide que le de la billetera y el teléfono. No me resistí para nada, lo único que quería era que se baje. Estaba un poco loco, automáticamente le di el teléfono, la billetera, me pide que le abra la puerta, se la abro, y al momento que se baja me dispara”, relató Marincov desde la Clínica de San Justo donde está internado.

“Disparó porque a ellos no les importa nada, van jugados. Después salió corriendo”, cerró el chofer todavía conmocionado. A raíz de este hecho, los trabajadores de las líneas 500 y 238 de Transportes Unidos De Merlo hicieron un paro de 24 horas en reclamo de seguridad.

LEÉ MÁS

Asesinaron a golpes a una ginecóloga: buscan al agresor

El fuerte cruce entre Alberto Fernández y un periodista cordobés