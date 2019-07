"¿Cómo usted se une a un vicepresidente (Amado Boudou) que está preso, condenado; a una mujer (Cristina Fernández) que tiene 13 causas; y a ministros que están detenidos por causas de corrupción?", consultó Pereyra.

Fernández se defendió: "No es verdad lo que está diciendo. Está hablando como opositor y lo entiendo, pero lamentablemente tergiversa todo. Los que se han corrompido que se hagan cargo de la corrupción. Yo entiendo que usted no me quiere pero por lo menos disimúlelo".

Pereyra insistió con su postura y retrucó acusando al candidato del Frente de Todos de estar en un partido "que le ha robado al país permanentemente".

"Yo no voy a hacer nada por impedir que sean juzgados porque yo he pasado 6 años y medio en la función y a mí nunca nadie me endilgó una causa por corrupción. Eso no me lo pregunta. Nunca un juez me citó a declarar. Usted me pide que me haga cargo de lo que otros hacen", respondió Fernández respecto de los ex funcionarios investigados.

El candidato dijo que no miente, que el que miente es Macri y acusó al periodista de no ser ecuánime en sus preguntas y análisis.

Se trata del cuarto cruce de Fernández con un periodista en poco más de una semana: días atrás ya había discutido con Mercedes Ninci a la salida de los tribunales de Comodoro Py, con Jonatan Viale durante una entrevista telefónica y con otro periodista en el aeropuerto de Córdoba.

