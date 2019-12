Â¡Colosal, River! Le dio vuelta un gran partido a Newellâ€™s

De esta manera, River dejó atrás el duro golpe de la increíble derrota en la final de la Libertadores y sumó tres puntos claves para ponerse a dos puntos de la cima.

Al cabo del partido, el entrenador Marcelo Gallardo destacó. "Era duro pero hicimos un gran esfuerzo. Remontamos un partido muy bueno, estando dos goles abajo. Nos venía muy bien sumar de a tres y esto nos permite seguir ahí arriba".

Resumen de Newell's Old Boys vs River Plate (2-3) | Fecha 15 - Superliga Argentina 2019/2020

Por su parte, Nacho Fernández, una de las figuras explicó: "Necesitabamos dejar atrás lo que pasó (por la derrota con Flamengo). La verdad que tenemos un grupo muy bueno y eso ayuda a salir de los malos momentos. El equipo estuvo dos goles abajo y nunca se rindió".

Por su parte, el Oso Lucas Pratto afirmó: "Perdimos una final siendo superiores así que no nos íbamos a caer. El empate de Boca y haber ganado acá nos acerca más. Además tenemos el partido suspendido con Independiente en la Superliga. Pedirle disculpas a la gente por perder una final, en mi caso me equivoco como se equivocan todos. Estabámos cansados, no soy el mejor cuando hago las cosas bien ni el peor cuando hago las cosas mal".

El feo gesto de Pinola

Al final del partido, el defensor del Millonario Javier Pinola, le hizo un feo gesto a los hinchas de Newell’s, como tildandolos de "pechos fríos".

Cabe recordar que Pinola jugó en Central y por ello quedaron cuentas pendientes con el rojinegro rosarino.

Pero nada justicia un gesto semejante que lo único que hace es fomentar la violencia .