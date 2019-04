Comenzó el juicio a Jaime, el ex secretario de Transporte

Buenos aires. Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte de la Nación durante el gobierno kirchnerista, comenzó a ser juzgado ayer por presunto enriquecimiento ilícito junto a una de sus hijas y otros procesados como presuntos testaferros. Con un abanico de causas abiertas en su contra, el ex funcionario también está acusado por la compra de trenes chatarra a España y Portugal. El juicio se lleva a cabo en el Tribunal Oral Federal 6, que además juzga por enriquecimiento ilícito a Julieta, la hija de Jaime, a su ex mujer Silvia Reyss y a dos hijas de ella. También son juzgados el ex secretario de Transporte y presunto testaferro, Manuel Vázquez, y su hijo Julián.