Comenzó la filmación de Rápidos y Furiosos 9, y llegará al cine en 2020

A 18 años del estreno de “The Fast and the Furious” (Rápido y furioso) que lograría batir récords de audiencia y dio origen a una de las sagas más taquilleras del medio, la décima película de este tanque comenzó a filmarse. Si bien es cierto que la película se titulará como “The Fast and the Furious 9” hay otra película que llegará pronto a los cines 'Fast & Furious: Hobbs and Shaw', el spin-off protagonizado por Dwayne Johnson y Jason Statham.