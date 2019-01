Comenzó la votación web del Pre-Confluencia

Entre los grupos de música inscriptos se encuentran Quiero Vale 4, Redención. RIP, La Farruca Flamenco del Sur, La Estación Rock, Gravita, Fuerza Natural, Bonus-track, Bling Queen, Blanc Cel, Baba Yaga, Matango y su Norma Jeane y Los Futuros de Neuquén. En danzan participan Que Sea Sur, Najma Esh Sharq (Estrella del Oriente), My Own Way, entre otros.

