Comienza el primer juicio contra Cristina

La ex presidenta, que está obligada a presentarse hoy, está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que direccionó la obra pública a favor de Báez, su ex socio comercial y amigo de Néstor. Será una audiencia por semana, en principio, y se estima que durará más de un año. Una de las novedades en el juicio es que el ahora candidato a presidente kirchnerista Alberto Fernández será uno de los testigos clave del juicio: fue presentado por la ex presidenta y atestiguará en favor de Cristina. Al estar citado como testigo, no podrá ser parte de ninguna otra audiencia salvo en la que le toque atestiguar.