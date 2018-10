Comienza una ilusión Federal

El Rojo, que cayó ante Cipolletti la temporada pasada (playoffs reclasificación), sumó como refuerzos a Hernán Etchepare (base, proveniente de Atenas de Patagones), Lucas Villanueva (alero ex Ferro de Concordia) y Ezequiel Dentis (pivot, de Belgrano de San Nicolás). Se quedaron Christian Boudet, Pablo Almendra, Juan Levrino, Franco Alippi y Gino Veronesi.

Al Decano llegaron Mateo Battistino (alero, Atenas de Córdoba) y David Fric (pivot, River). El club capitalino pudo recuperar al base Juan Cruz Miranda, quien había tenido rotura de ligamentos en la temporada pasada jugando para Cinco Saltos. Se mantuvo a Carlos Sepúlveda, ala pívot, y a David Oviedo, ayuda base. A ellos se suman Francisco Desimoni, ala pívot ,y Gabriel Ibargoyen, alero.

Pérfora, que cayó ante Racing de Chivilcoy la temporada pasada, sumó al extranjero Byron Johnson, Agustín Jara (ex ayuda base de Unión de Mar del Plata), Julián Fedele (ex escolta de Independiente), Nicolás Capelli (ex base de Ameghino), Nahuel Cioccatto y el regreso de Chichí González. Además continúan en el equipo Fernando Claris, Ignacio Claris, Matías Barberis, Gaspar Funes y Manuel Navarro.

En Cipo llegaron Cristian Godoy (ex escolta de Talleres de Paraná), Ramiro Paz (ex pívot de Urquiza de Santa Elena) y Andrés Boni (ex base de Capuchinos de Concordia). Cinco Saltos (cayó en reclasificación de los playoffs ante Sol de Mayo) se reforzó con Matías Stival (base, ex Independiente), Jeremías Acosta (pívot, ex 9 de Julio de Río Tercero), Lucas Palacio (alero, ex Sol de Mayo de Viedma) y Facundo Zambrano (base libre).

CUAP, otro de los debutantes, sumó a Christofer Abramor (ala pívot, Atenas de Mendoza), Lucas Barria (base, Centro Español), Facundo Sanz (ala pívot, San Lorenzo del Sud), Matías Jaime (alero, Somisa) y Leonel Bustamante (pívot, Independiente).

5 Los amistosos del Rojo

Independiente venció en los partidos de pretemporada a Unión Alem Progresista, Pacífico y Cipolletti; perdió con Del Progreso y Petrolero.

3 Los amistosos del Verde

Pérfora se impuso a Valdivia de Chile y luego el equipo de Fernando Claris cayó ante Centro Español en las dos oportunidades en las que se enfrentaron.