Cómo apodó Tamara Báez a Yanina Latorre después de que la criticó

Sin lugar a dudas, Tamara Báez uno de los personajes del momento, aunque no por las mejores razones. La madre de Jamaica quedó envuelta en uno de los triángulos amorosos más polémicos que se han visto en el mundo del espectáculo y su nombre viene siendo noticia por todo lo que ocurre entre su ex pareja y Wanda Nara .

Sin embargo, y a pesar de que la mediática recibe la mayoría de las simpatías por parte de todo el mundo, no todos se compadecen de Tamara Báez . Algunos, como por ejemplo Yanina Latorre, no duden en criticar y hasta burlarse de la joven, por su actitud en los últimos días.

En un vivo de Instagram, la panelista de LAM habló de Tamara Báez, pero no lo hizo de la mejor manera posible. “Tamara está sufriendo, pero yo no les creo nada cuando ya empiezan a llorar todas maquilladas en Instagram. ¡Es la verdad!”, comenzó diciendo Yanina.

Yanina Latorre Contra Tamara Baez 1.jpg

Luego de eso, la Angelita empezó a imitar a Tamara Báez con una voz muy aguda, burlándose de ella: “’L-Gante a mí no me puede hacer esto, yo a Elián lo quiero. No dejó que entre un chico, además se llevó la camioneta y cuatro pares de zapatillas’”.

“Esta nena (Tamara) que no tiene nada que perder, no lo debe querer perder a él. Va a hacer cualquier cosa para recuperarlo y a Wanda se la va a cargar. A Wanda no le sirve que le digan que entró al country. ¡Entra en una cosa berreta al pedo! ¡No está peleando con Madonna! ¡No hay que pelear con los que están abajo, yo ya lo aprendí!”, cerró el tema Yanina.

Yanina Latorre Contra Tamara Baez 2.jpg

Sin embargo, la propia Tamara Báez recogió el guante y a pesar de que no quiso responderle directamente, respondió con ironía cuando le preguntaron por los dichos de Yanina Latorre: “No me da ya para andar discutiendo con gente tan mayor. ¡Así que la mando un besote grande!”.