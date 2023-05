Cómo es la relación de Rusherking con los hijos de la China Suárez a un mes de la separación

Muchas veces uno de los problemas que sufren los padres que salen con personas que no lo son es la relación que sus parejas forman con sus hijos, ya que esto puede traer inconvenientes tanto si se llevan mal (lo que puede originar un montón de problemas de convivencia que terminan perjudicando a la pareja) o si se llevan muy bien, debido a que si luego esa pareja se rompe, los niños pierden un vínculo importante es su vida. La China Suárez parece haber sufrido esto.

Es que cuando todo parecía que estaba perfecto entre ella y Rusherking, la actriz anunció la separación. “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, escribió en ese momento la actriz intentando demostrar que quedó un buen vínculo entre ellos. Sin embargo, todo parece ser lo contrario, a tal punto que no hubo luego de eso un reencuentro.